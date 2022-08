En weer verhuist Gabbertje naar een nieuwe plek: ‘Je leert steeds beter onderhandelen’

Oscar, Ine en zoon Steve laten trots hun nieuwste winkel zien aan de Roggestraat in Arnhem, in het kielzog van het Musiskwartier. ,,Alles is hier in beweging”, zegt Oscar Tolk. ,,We zitten goed in de loop. De klanten hebben ons al gevonden. We komen van de Rijnstraat, daar willen we nu met een outlet beginnen.”