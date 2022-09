Enkele honderden extra plekken voor laatste duels Nederlands volleybalteam in GelreDome

Tygo (10) heeft een afwijking en mist 65 genen, zijn moeder zamelt geld in: ‘We werden het bos ingestuurd’

Met dank aan zijn moeder komt er onderzoek naar de zeldzame chromosoomafwijking die de 10-jarige Tygo heeft. Saskia Koster heeft die stichting opgezet omdat er zo weinig bekend is over 12q. Maar daar is wel geld voor nodig. Daarom houdt oud-profvoetballer en golfprofessional Arno Hofstede vrijdag een golftoernooi in Heelsum.

28 september