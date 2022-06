Ziekenhuis Rijnstate versoepelt de bezoekers­re­ge­ling: patiënten mogen twee keer per dag bezoek ontvangen

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem versoepelt de bezoekersregeling. Die is vanwege de maatregelen tegen corona in het ziekenhuis nog steeds beperkt. Al eerder was de bezoekersregeling verruimd van een naar twee bezoekers per dag. Nu mogen bezoekers ook ’s middag op bezoek komen.

10 juni