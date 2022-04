Erehaag, vuurwerk, vlaggen; Arnhem neemt groots afscheid van Vitesseman Ralph Decker

Decker voetbalde zelf ook, weet jeugdvriend Jan Willem Fokkema. ,,Hij heeft veel jeugdteams van VDZ getraind. Je had mazzel als Ralph je trainer was want hij organiseerde altijd wel iets leuks. Hij had de tijd daar ook voor, was vrijgezel. Hij is altijd in zijn ouderlijk huis in Presikhaaf blijven wonen.’’