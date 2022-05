Eric Corton verteller bij 5 mei-concert: ‘Jeugd in Oosterbeek doordrenkt van oorlog en herdenken’

,,Ik kom uit Oosterbeek bij Arnhem en mijn jeugd was daarom doordrenkt van oorlog en herdenken. Toen ik als 16-jarige punker een anarchistische vlag uit het raam hing op de dag van de herdenking kreeg ik van een veteraan een belangrijke les over vrijheid. Hij zei: ‘Die vlag buiten hangen is vrijheid, maar vrijheid is ook om ervoor te kiezen het niet te doen.’”

Voor Corton is vrijheid dan ook reflecteren en niet alles zomaar eruit gooien. ,,Het kan allemaal, maar het hoeft niet. We zijn zo gewend om alles maar te roepen vanuit de gedachte dat dit moet kunnen, maar waarom zeg je het niet net even anders of houd je je mond om te luisteren naar wat anderen zeggen?”



Die boodschap komt ook terug in het thema dat Corton bedacht voor het concert: ‘Ik kijk je aan’. “Het is belangrijk dat we elkaar blijven zien. Niet alleen in het groot, omdat we van alle kanten worden bestookt met meningen, beelden en informatie, maar ook in het klein. Kijk eens om je heen in je buurt en vraag eens hoe het met iemand gaat.”