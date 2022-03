Erik loopt KiKa-marathon in Openluchtmuseum voor zijn nichtje (6) met leukemie

,,Het is toch een beetje het idee dat je gaat lijden”, vertelt Erik Schaafsma over zijn verwachtingen van de Run for KiKa Marathon. ,,En dat is dan dus nog niks vergeleken met hoe die kinderen lijden.” De Doesburger loopt al een jaar of tien hard, waarvan vijf jaar intensiever. Maar nu is het belang van zijn sport ineens heel persoonlijk. ,,Ik wist al dat er dit soort acties waren, maar als het zo dichtbij komt, heb je toch sneller het idee om mee te gaan doen.”