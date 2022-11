Ervaren politicus moet slepend conflict in Dieren oplossen: ‘Op dit moment zie ik het nog niet’

Gestolen elektri­sche fietsen, harddrugs in verborgen ruimte: waslijst aan overtredin­gen bij grote controle in Wolfheze

WOLFHEZE - Een busje dat onderweg was naar Oost-Europa met twee gestolen elektrische fietsen. Harddrugs in een verborgen ruimte. Een grote controle aan de Van Nieuwenhuijzenweg in Wolfheze heeft afgelopen vrijdag een waslijst aan vastgestelde overtredingen opgeleverd. En tientallen bijbehorende boetes.

20 november