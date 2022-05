Even snel een boek lenen voor je de trein instapt? Rozet opent bibliotheek op Arnhem Centraal

Dat betekent dat reizigers voor vertrek even snel een boek kunnen uitzoeken en meenemen en dan inchecken om de trein te halen. Of gelijk na het uitchecken het boek inleveren dat ze net in de trein hebben uitgelezen.



De landelijke organisatie van bibliotheken wil graag dat het op elk treinstation in Nederland mogelijk is om boeken te lenen. Op dit moment heeft alleen Rotterdam op het centrale station een bibliotheek. Haarlem had er even een, maar die is alweer gesloten.