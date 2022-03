Ex-gedetineerden met de handen in het haar na faillissement stichting: ‘Ik ben me kapot geschrokken’

Het nieuws over het aanstaande faillissement is ingeslagen als een bom bij de bewoners van voormalig hotel Monnikenhuizen dat later dienst deed als de Arnhemse Buitenschool. De geldnood van de zorggroep is een direct gevolg van het stopzetten van de geldstroom van het ministerie van Justitie vijf maanden geleden voor de hulp aan ex-gedetineerden en -verslaafden. Aanleiding zou zijn dat de zorginstelling in de ogen van het ministerie jaren geleden te veel uren gedeclareerd zou hebben.