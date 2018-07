Ex-militair gooide met stenen bij de Rijn, tot hij opeens een granaat in zijn hand had

Leon Marco Eijbersen (49) herkende de granaat meteen, omdat hij een tijd in militaire dienst had gezeten in Ermelo. In plaats van gelijk de politie te bellen, besloot Eijbersen de granaat zorgvuldig af te drogen en in zijn auto mee naar huis te nemen. ,,Thuis belde ik de politie, en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) was er binnen een half uur. Ik had de granaat in mijn voortuin gelegd en moest daarom van de politie in mijn eigen achtertuin gaan zitten. Flauw, want ik had 'm al die tijd al vastgehad.’’



Waarom hij de granaat had meegenomen? ,,Anders moest ik de hele tijd bij dat water staan wachten. Ik heb al zo vaak een granaat in mijn handen gehad. Anders liepen de kinderen die er aan het zwemmen waren ook gevaar.’’