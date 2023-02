Ex-Vitessekeeper Bilal Bayazit in spanning na aardbeving: ‘Bang om een dierbare te verliezen’

Turkse club vreest na aardbeving voor leven van ex-Vitesse-spe­ler Christian Atsu

Voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu is mogelijk een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije die al aan 2300 mensen het leven heeft gekost. De 31-jarige Ghanees, die tegenwoordig in de Süper Lig voor Hatayspor speelt, is vermist en zou volgens Turkse media onder het puin liggen.

