Experts: Nederland is jihadismemoe, maar dreiging is niet afgenomen

Vandaag is het een jaar geleden dat een ‘Arnhemse Jihadgroep’ na een undercoveroperatie werd opgerold. Zeven terreurverdachten, die op een groot evenement dood en verderf wilden zaaien, werden opgepakt.



De antiterreuractie drukte Nederlanders met de neus op de feiten, stelt Schuurman. ,,Het was zolang stil geweest in Nederland. Iedereen dacht: het dreigingsbeeld kan best omlaag. Er gebeurt niks. Juist Arnhem bewijst dat het terrorismegevaar verre van geweken is.”



Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem deelt de zorgen over terugkerende IS-strijders. Arnhem telt relatief veel Syriëgangers. De aanhouding van de zeven jihadi’s vorig jaar toont dat het gevaar net zo goed uit eigen stad en samenleving kan komen.



,,Als lokaal bestuur hebben wij de opdracht om terugkeerders te re-integreren met school, werk en een huis”, stelt Marcouch in zijn gloednieuwe radicaliseringsaanpak. Hulpverleners moeten ouders helpen te voorkomen dat gezinnen ontwricht raken. ,,Kleine broertjes en zusjes mogen niet radicaliseren onder invloed van terugkerende IS-strijders.”