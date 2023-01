Explosie van aantal meldingen over verwarde personen: ‘Je kunt een politieauto zomaar een uur kwijt zijn door een incident’

Het aantal registraties is in vijf jaar tijd verdubbeld. In Gelderland spant Arnhem de kroon. Zo telde de Arnhemse hoofdstad 2242 meldingen in 2021, tegen 910 in 2015. Voor Nijmegen was dat 1649 tegen 886 in 2015. Ede had er in 2021 647, Tiel 542, Wageningen 395, Doetinchem 562 en Winterswijk 310.