Explosief in woning Arnhem naar binnen gegooid

Video Geen Ed Force One: Iron Maiden reist dit keer met de bus naar Arnhem

7:16 ARNHEM - Iron Maiden laat de Ed Force One thuis. De Britse metalband treedt op 1 juli opnieuw op in GelreDome, maar komt dit keer niet met de eigen Boeing 747/400 naar Nederland. In 2016 was de aankomst van het toestel, met zanger Bruce Dickinson als piloot, nog een toeristische attractie op Schiphol.