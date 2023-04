Extinction Rebellion blinddoekt ook Stalin in Presikhaaf: ‘In Sonsbeek heeft de politie ingegrepen’

‘Geboorte­bos­sen’ in Huissen; vanaf dit najaar krijgt iedere pasgebore­ne in Lingewaard een boom

Voor iedere nieuwgeborene in Lingewaard wordt vanaf dit najaar een boom geplant. In Huissen ontstaan er op die manier ‘geboortebossen’. Elders in de gemeente worden bomen geplant die mogen uitroeien tot monumentale exemplaren.