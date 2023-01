Extra belasting moet stevige opknapbeurt Korenmarkt mogelijk maken. Maar willen cafébazen wel betalen?

Meer huidkanker rond Nijmegen, meer zaadbalkan­ker bij Ede: ‘Hebben we daar een goede verklaring voor? Nee’

Meer zaadbalkanker in de omgeving van Lunteren dan elders, meer huidkanker in Malden, Heumen, Berg en Dal, de Ooijpolder en de gemeente Mook en Middelaar. En bovenal: meer longkanker in bepaalde stadsdelen van Nijmegen en vooral Arnhem.

7:15