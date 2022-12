Failliet restaurant in binnenstad Arnhem mogelijk dekmantel voor mensensmokkel

ARNHEM - Een restaurant in het centrum van Arnhem dat deze week in het nieuws is als vermeende dekmantel van mensensmokkel, is onlangs failliet verklaard. Er was een belastingschuld van 2 ton bij de fiscus. De eigenares (46) is samen met haar partner (40) deze week opgepakt voor mensensmokkel en arbeidsuitbuiting.