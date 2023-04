Familie van ex steelt duur gereedschap en hij verkoopt het door: ‘Je mag er toch iets aan verdienen als je in de handel zit?’

COLUMN BINNENDIJKS Onvrijwil­li­gers draven op met lange gezichten; wie loopt er nog warm voor een vrijwilli­gers­klus­je?

Altijd weer blij dat Zijne Majesteit deze week toch weer zo’n dertig vrijwilligers in de Betuwe heeft gevonden. Want zoek ze maar eens, die voetbalmoeders of oversteekvaders.