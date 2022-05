Fans Vitesse niet verbaasd over sluiting deel tribune: ‘GelreDome blinkt uit in achterstallig onderhoud’

Arnhemse Jesper speelt hoofdrol in oorlogs­film: ‘Hij doet allerlei riskante dingen om bezetters te stoppen’

Wat zou jij doen als er in Nederland een oorlog uitbreekt? De interactieve film De onmogelijke keuzes van Daan laat kinderen hierover nadenken. De film over een fictieve oorlog is te zien tijdens de Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam in Den Haag. De 15-jarige Jesper van der Klaauw uit Arnhem speelt de hoofdrol.

