Fatale brand in Arnhem: opgepakte verdachte is vrouw van 37 jaar

De opgepakte vrouw wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand. Wat haar precieze rol kan zijn geweest, is onduidelijk.



De politie deelt zelf nog geen personalia bekend van de verdachte. Omdat sprake is van een complex onderzoek, waarbij meerdere scenario’s worden nagegaan, is zorgvuldigheid volgens de politie van belang. Ook in de communicatie over een verdachte, voegt die toe.



Het zou gaan om een bekende van zeker één van de slachtoffers van de brand. De verdachte is volgens meerdere bronnen recent uit haar sociale huurwoning gezet in Arnhem vanwege het veroorzaken van veel overlast en verslavingsproblematiek.



De megabrand in de Arnhemse wijk Sint Marten brak dinsdag omstreeks 06.00 uur uit in een semi-illegaal bouwsel achter een pand in de De Wiltstraat in Arnhem. Het inferno kostte het leven aan de 45-jarige bewoonster en een 51-jarige vrouw uit Arnhem. De bewoonster heette Jacky. Zij had een slepend conflict met haar huurbaas over de woning.