Feestverlichting in winkelcentra gaat gewoon aan, maar wel minder lang dan anders

De feestverlichting in Arnhem en regio brandt de komende maanden. Maar wel minder lang dan in het verleden. In Arnhem gaat de verlichting een uur nadat de winkels sluiten uit.

Centrummanager Sander Wind moet er niet aan denken dat het Arnhemse centrum niet feestelijk verlicht zou zijn. ,,Het is zeker nu belangrijk dat er wat licht is in deze duistere tijd. We zitten dan wel midden in een energiecrisis, maar laten we elkaar niet te veel opjutten. Kom lekker shoppen.”

Zuinige Ledverlichting

De Arnhemse binnenstad is een jaar of vijf, zes geleden volgens Wind overgestapt op zuinige ledverlichting. ,,Daardoor zijn de energiekosten heel beperkt. Toch willen we de verlichting niet onnodig lang laten branden. Dat betekent dat hij wel eerder uitgaat dan in voorgaande jaren het geval was.”

Jan Rouwhorst, centrummanager in Elst, kan zich nog herinneren dat vroeger de feestverlichting dag en nacht brandde. ,,Maar dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn vier jaar geleden overgestapt op ledverlichting. Die brandt gelijktijdig met de openbare verlichting.”

Quote We willen wel dat mensen met een goed gevoel naar Presikhaaf en Kronenburg gaan. Daarom gaat de feestver­lich­ting wel aan, maar niet onnodig Rik Janssen, Wereldhave

In Bemmel brandt de feestverlichting al, zegt François van Schaik, voorzitter van de ondernemersvereniging. ,,Moderne ledverlichting natuurlijk. Dat verbruikt nauwelijks energie.” In Bemmel brandt de verlichting tussen 10.00 en 22.00 uur. Net als in Huissen. ,,We doen het net als vorig jaar”, zegt Henk van Eimeren van de ondernemersvereniging in die stad.

In de winkelcentra van Wereldhave, Presikhaaf en Kronenburg in Arnhem, is energie een belangrijk thema, zegt Rik Janssen van Wereldhave. Hij wijst op de zonnepanelen op de daken van de winkelcentra. ,,Wij hebben daarom ook hele zuinige ledverlichting. We willen wel dat mensen met een goed gevoel naar Presikhaaf en Kronenburg gaan. Daarom gaat de feestverlichting aan, maar niet onnodig. Alleen als het relevant is voor het winkelend publiek.” Als de winkels gesloten zijn, gaat het licht dus uit.