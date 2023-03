Ferry Reurink en Peter Bierhaus schrijven weer boek over Vitesse: ‘Spelers met een cultstatus en een club die zelf cult is’

indebuurt.nl Zakia helpt Arnhemmers gratis met belasting­aan­gif­te: 'Ik zie dat mensen zorgen hebben'

De belastingaangifte is voor sommigen best een uitdaging, dus voor Arnhemmers die daar wel een beetje hulp bij kunnen gebruiken is daar Zakia Youssfi (42). ”Ik neem rustig de tijd voor mensen en probeer een oplossing te zoeken voor hun problemen.” Bijkomend voordeel: dat doet ze gratis en voor niets.