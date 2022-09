Festivals vrezen voor voortbestaan nu subsidie van de provincie wegvalt

Gelderland onder­steunt culturele festivals en producties nog één keer: 600.000 euro subsidie

25 grote culturele producties en festivals krijgen subsidie van provincie Gelderland. Het gaat in totaal om ruim 600.000 euro. Dat geld gaat naar festivals, podiumkunstproducties en producties beeldende kunst, mode en vormgeving die in 2022 in Gelderland te zien zijn. De subsidie kwam vorig jaar ten einde, maar is eenmalig verlengd om de financieel getroffen culturele sector te ondersteunen.

