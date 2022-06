Fietsen uitproberen bij Experience Center van Gazelle in Dieren

Bouw Experience Center van fietsenfa­briek Gazelle in Dieren gaat door

DIEREN - Fietsenbouwer Gazelle bouwt naast zijn fabriek in Dieren zijn zesde Experience Center. Dat is een plek waar klanten alle fietsen en e-bikes kunnen testen op een deels overdekte testbaan. Via een loopbrug die in de fabriekshal wordt opgehangen kunnen bezoekers het productieproces in de fabriek bekijken.

