Fietser gewond na botsing tegen laadklep in Laag-Soeren; vrachtwagenchauffeur rijdt door

Juni Modemaand is een schot in de roos: bezoekers komen zelfs uit Italië, maar Arnhemmers blijven weg

ARNHEM - Juni Modemaand, met State of Fashion en het Fashion + Design Festival, heeft afgelopen maand veel mensen naar de Arnhemse binnenstad getrokken. Het was lang geleden dat het zo druk was. Horeca en hotels profiteerden. Toch klinkt er kritiek in de stad. De festivals zijn te elitair. De verbinding met de gewone Arnhemmer ontbreekt.

12 juli