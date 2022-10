Fietsers botsen frontaal op elkaar op John Frostbrug in Arnhem: vrouw (63) ernstig gewond

Het ongeval op het fietspad aan de oostkant van de brug gebeurde rond 16.00 uur, waarna de politie, drie ambulancevoertuigen en een traumahelikopter ter plekke kwamen. De fietsers zijn door nog onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing gekomen.



Ze raakten beiden gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De 63-jarige vrouw is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe zwaar het letsel is, is niet duidelijk. ,,Over aard van verwondingen doen we nooit uitspraken”, meldt een woordvoerder van de politie.