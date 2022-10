Fietsers gewond bij frontale botsing op John Frostbrug in Arnhem: één slachtoffer ernstig eraan toe

Knip in de Parkweg? Bij restaurant De Boerderij moeten ze er niet aan denken: ‘Koop ons dan maar uit’

ARNHEM - Afsluiting van de Parkweg in Arnhem voor doorgaand autoverkeer is de doodsteek voor zijn bedrijf. Tobias Haagsma van restaurant De Boerderij is bepaald niet blij met het voorstel om een knip te maken in de weg die tussen de parken Sonsbeek en Zypendaal kronkelt.

