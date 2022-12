File bij Arnhem door monster trucks

Ook zaterdag zorgde het evenement voor een file. De organisatie adviseerde daarom mensen iets vroeger te komen.



Monster Jam is een evenement waarbij monster trucks stunts uitvoeren. Na zeven jaar afwezigheid is het spektakel terug in het stadion. Twaalf bulldozers, rupskranen en wielladers hebben het parcours aangelegd voor acht brullende monstertrucks.



Die trucks, elk met een gewicht van pakweg 5000 kilo, racen zaterdag en zondag over de speciaal aangelegde baan in het Arnhemse stadion. Het parcours is opgebouwd uit 3500 kuub grond en bestaat uit grote en kleine obstakels. Twee kleine ‘heuvels’ markeren de bocht.