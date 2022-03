File door aanrijding vrachtwagen en auto op Pleijroute in Arnhem

Nog één keer Enge Buren: trio neemt afscheid van publiek met ‘knalfuif’ in Luxor Live

ARNHEM - ,,Het is écht de allerlaatste keer”, zegt Pyr Tilma van Enge Buren. Vrijdag 27 mei neemt het cabareteske muziektrio na een lange afscheidstournee langs de Nederlandse theaters afscheid van het publiek met een ‘knalfuif’ in Luxor Live. ,,We hopen op een soort reünie met oude bekenden.”

16 maart