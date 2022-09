File op A12 richting Arnhem door vrachtwagen met pech

Frostbrug is weer net zo fris als op tekeningen uit 1934 van de bouw van de ‘Rijnbrug bij Arnhem’

ARNHEM - De John Frostbrug in Arnhem is bijna klaar. Gisteren werd de grondig opgeknapte brug nog maar eens aangeveegd, het fris geschilderde staal schoongespoten van stof dat tijdens het werk was neergedaald. Nog één week (waarin de toeritten opnieuw worden geasfalteerd) en dan raast het verkeer er weer overheen.

3 september