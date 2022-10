Film en expositie over toeslagenaffaire in Arnhem, moeders vertellen hoe het ging ná de documentaire

Vissen met Jan SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘De toeslagen­af­fai­re heeft mij eraf geduwd’

In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Deze week spreekt hij SP-Kamerlid Renske Leijten. Ze vertelt voor het eerst over haar burn-out. ,,Ik lekte energie als ik fractieoverleg had of moest overstappen.’’

8 augustus