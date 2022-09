Filmhuis Oosterbeek hoopt bezoekers terug te lokken met betere ventilatie: ‘Gast moet zich veilig voelen’

Simac Ladies Tour zet Arnhem op de kaart: ‘Bedenk wat dat voor de stad doet’

ARNHEM - Met een slotetappe in en rondom Arnhem is de wielerronde Simac Ladies Tour geëindigd. De rensters vertrokken zondag vanaf de Molenplaats bij Park Sonsbeek, om via de Posbank te finishen bij diezelfde Molenplaats.

5 september