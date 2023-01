Filmopnames in Spijkerstraat Arnhem: voor deze serie werd gefilmd

indebuurt.nl‘Parkeren verboden ivm filmopnames’, dat stond op borden in het Spijkerkwartier in Arnhem. Een oplettende indebuurtlezer spotte de gele borden in de Spijkerstraat bij de wassalon en om de hoek op Het Nieuwe Land. Het parkeerverbod gold op de data 12, 13, 14 en 15 januari 2023. Waar was het voor en welke film werd er opgenomen in de Arnhemse wijk? indebuurt ging op onderzoek uit.

Wat bleek? Producent Levitate Film maakte opnames voor een nieuwe televisieserie van de EO genaamd De Joodse raad. Er was van 12 tot en met 15 januari parkeerruimte nodig voor materiaalwagens en een basiskamp, zo meldt mijnspijkerkwartier.nl. De Joodse raad is een dramaserie die gaat over de voorzitter van de raad en zijn dochter. David en Virrie Cohen zetten zich tijdens de jaren veertig in voor het Joodse volk. De serie speelt zich af in Amsterdam.

Filmopnames in Arnhem

In Amsterdam? Maar waarom waren er dan filmopnames in Arnhem? Dat heeft alles te maken met de Arnhemse museumwoningen. Die huizen zijn qua uiterlijk nog zoveel mogelijk zoals vroeger. Zo staat in Klarendal een huisje uit 1866 en in het Spijkerkwartier vind je er een met een inrichting uit de jaren veertig.

Geschikt decor

En dat laatste is precies waarom Levitate Film in de Spijkerstraat wilde filmen. De locatiemanager van het bedrijf zegt tegen Omroep Gelderland dat de museumwoning in de Spijkerstraat het best klopte met wat de filmploeg voor ogen had. Het Arnhemse huisje was dus een geschikt decor. Ben je benieuwd hoe de woning er vanbinnen uitziet? indebuurt ging er al eens binnenkijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!