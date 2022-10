Flitsbezorgdienst is nog niet winstgevend maar wel een blijvertje (en de bananen gaan als een speer)

Bewoners zijn overlast Nijmeegse flitsbezor­gers zat, gemeente wil diensten weg uit centrum

NIJMEGEN - Flitsbezorgdiensten in Nijmegen zorgen voor overlast bij binnenstadsbewoners. Omwonenden van distributiecentra klagen over lawaai bij het laden en lossen, bezorgscooters die de weg blokkeren en ‘een luid getringel’ dat te horen is als een bestelling klaar is.

7 juni