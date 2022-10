Flitsbezorgdiensten zijn een blijvertje (en de bananen gaan als een speer)

Met Video Museum Arnhem ‘supertrots’ op Nationale Staalprijs 2022 voor nieuwe, zwevende vleugel

ARNHEM - Museum Arnhem heeft de Nationale Staalprijs 2022 in de wacht gesleept. De nieuwe zwevende vleugel van het Arnhemse kunstmuseum aan de Utrechtseweg is onderscheiden in de categorie ‘Utiliteitsbouw’. ‘We zijn uiteraard supertrots’, is de reactie van de museumstaf.

