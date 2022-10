Flitsbezorger Flink gaat de weg niet op voor een enkele zak chips: ‘Binnen tien minuten bezorgen hebben we al lang losgelaten’

Wildgroei aan razendsnel­le boodschap­pen­dien­sten in Nijmegen: na Gorillas en Flink is er nu ook Getir

NIJMEGEN - Het aantal razendsnelle bezorgers van boodschappen, neemt hard toe in Nijmegen. Na Gorillas en Flink is er deze maand opnieuw een flitsbezorger neergestreken in de stad: het Turkse Getir, dat zich heeft gevestigd in de Karrengas in het centrum.

29 april