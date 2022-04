Flitsbezorggevecht in Arnhem. Getir gaat concurrentie aan met Flink en Gorillas. ‘Ze zijn er net op tijd bij’

Kosten TenneT door vollopen elektrici­teits­net fors gestegen. ‘Vier keer zoveel kwijt als in 2020’

ARNHEM - Stroomnetbeheerder TenneT was vorig jaar veel meer geld kwijt vanwege het vollopen van het elektriciteitsnet dan het jaar ervoor. Op meer momenten dan in 2020 was de vraag naar of het aanbod van stroom in Nederland te groot. De netbeheerder kan dan bijvoorbeeld elektriciteitsproducenten betalen om tijdelijk wat minder te leveren.

