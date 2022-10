‘Forse investering’ nodig voor opknappen Arnhems stadhuis, gemeente wil acht wijkkantoren

Arnhem huurt nu nog kantoorruimte in het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel, waarvan het huurcontract afloop op 1 juli 2025. De gemeente wilde dat gebouw in het verleden afstoten, maar of dat ook daadwerkelijk kan, is de vraag, zegt een woordvoerder. ,,We zullen eerst een studie moeten doen naar de huisvestingsbehoefte.”