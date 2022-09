Free Your Mind veroorzaakte meeste geluidsoverlast van Arnhemse festivals. ‘Is niet uit te sluiten’

Animo voor herhaal­prik ‘valt niks tegen’: advies is ‘gewoon nu al te komen’ en niet af te wachten

Het is een inmiddels vertrouwd beeld: rijen ouderen die bij een priklocatie staan te wachten op een vaccinatie. Deze maandag, de eerste dag van de campagne voor de herhaalprik tegen corona, is er zo'n rij bijvoorbeeld te zien op de priklocatie in het Arnhemse Presikhaaf. Maar echt superdruk is het er ook weer niet.

19 september