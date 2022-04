Freerunners ‘jammen’ in Arnhem: ‘De wereld is een grote speelplaats geworden’

Frans Alberts is al kwart eeuw boswachter: ‘Geen dag is hetzelfde en dat past prima bij mij’

RENKUM / WAGENINGEN - Het landgoed Oranje Nassau’s Oord omvat een slordige 170 hectare grond. En in dat prachtige natuurgebied is boswachter Frans Alberts, van ZinZia Zorggroep, al 25 jaar waakzaam en zorgt voor evenwicht in de natuur.

