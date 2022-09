Frostbrug is weer net zo fris als op tekeningen uit 1934 van de bouw van de ‘Rijnbrug bij Arnhem’

ARNHEM - De John Frostbrug in Arnhem is bijna klaar. Gisteren werd de grondig opgeknapte brug nog maar eens aangeveegd, het fris geschilderde staal schoongespoten van stof dat tijdens het werk was neergedaald. Nog één week (waarin de toeritten opnieuw worden geasfalteerd) en dan raast het verkeer er weer overheen.

Het groot onderhoud (dat aan de onderkant van de brug nog doorgaat tot in november) werd door velen op de voet gevolgd. Voor het Gelders Archief was de operatie aanleiding om nog eens aandacht te vragen voor het werk van Hendrik Nicolaas Postma.

Hij maakte in 1934 een reeks aquarellen en tekeningen over de bouw van wat toen nog gewoon ‘de Rijnbrug’ heette. Oorlogsgeweld maakte in 1940 een einde aan Postma’s brug. De huidige overspanning is brug nummer drie en dateert uit 1950.

Bouw van het viaduct aan de noordoever van de Nederrijn. Het gebouw links werd toen gebruikt door Rijkswaterstaat. De huidige eigenaar van de brug houdt nu aan de oostkant van het viaduct kantoor. Tussen de heistelling door is de Koepelkerk op het Jansplein te zien. © Hendrik Nicolaas Postma

Postma (Haarlem 1873-Bussum 1945) was schilder, tekenaar, maar ook drukker en kunstnijveraar. Hij werd geboren in Haarlem en verhuisde in 1901 naar Arnhem. Hij legde met waterverf en krijt de bouw van Arnhems eerste vaste oeververbinding ‘op rake wijze’ vast, aldus een recensent in 1934, die ook concludeerde dat de prenten ‘uitmunten door groote klaarheid’.

De reeks werken van Postma (die veel landschappen, dieren, stadsgezichten, interieurs en stillevens maakte) over de Rijnbrug was in november 1934 onderwerp van een speciale expositie in het toenmalige Gemeentemuseum. Anno 2022 zijn ze digitaal te bewonderen, op de website van het Gelders Archief.

De bruggenhoofden van de toekomstige Rijnbrug op de noord- en de zuidoever van de Nederrijn. © Hendrik Nicolaas Postma