Gasleiding geraakt bij graafwerk in Velp, brandweer verricht metingen bij gaslekkage

indebuurt 9 x hier in Arnhem kun je gratis water tappen

Genoeg water drinken is belangrijk, zeker met warm weer. Op een gemiddelde dag is de richtlijn om 2 liter water te drinken. Maar wat nu als je flesje leeg is, of je hebt supererge dorst maar geen portemonnee bij je? Dan zijn er watertappunten in Arnhem waar je gratis water kunt halen.

15 augustus