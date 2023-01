Geblunder op provinciehuis: brief aan boeren weer ingetrokken

De brieven dienden als bevestiging van het verkopen van de stikstofvergunningen aan Rijkswaterstaat, voor de aanleg van de A27. Dat de brieven nu worden ingetrokken door de provincie, betekent dat Rijkswaterstaat de snelweg A27 bij Utrecht voorlopig niet aan kan leggen.

Het oordeel van de afdeling vergunningen van de provincie was duidelijk: alles bij deze handel gebeurt volgens de wet. Alle regels worden gevolgd, dus we keuren het goed. Volgens de ambtenaren zijn stallen tijdig gesloopt en wordt er niet gehandeld in stikstofruimte van stallen die al te lang leeg staan.

Communicatieproblemen op het provinciehuis.

De ambtenaren van gedeputeerde Peter Drenth waren echter helemaal niet op de hoogte van die vergunningen. En dat was een probleem. De Gelderse politiek besloot namelijk eind vorig jaar de aanleg van de snelweg te willen blokkeren.

De stikstof van Gelderse boerderijen zou beter naar eigen provincie moeten gaan. Voor de legalisatie van PAS-melders of voor woningbouw. Drenth schaarde zich achter dit standpunt. Hij beloofde uit te zoeken of hij iets kon blokkeren, bijvoorbeeld door de vergunningen van de boeren niet in te trekken.

Nu blijkt dat Drenth vervolgens verzuimd heeft de afdeling vergunningen daarvan op de hoogte te stellen. Andersom hebben ambtenaren op de afdeling vergunningen zich niets aangetrokken van politiek besluiten. In een brief aan de staten schrijft de gedeputeerde dat er onvoldoende is getoetst aan ‘actuele beleidsinzichten’.

Quote Dit wekt verbazing Agrarisch adviseur Addy Ruitenbeek

Alleen grote snelwegprojecten worden geblokkeerd

De provincie trekt nu alle brieven in en gaat zich opnieuw buigen over de manier waarop de stikstofruimte wordt verdeeld. Gedeputeerde Drenth moet daarnaast nog steeds zijn juristen laten uitzoeken of de provincie de vergunning überhaupt wel mag blokkeren. Normaliter kan de provincie iets niet weigeren als alles volgens de wet verloopt.

De vraag dringt zich ook op of de provincie nu meer vergunningen gaat blokkeren omdat die politiek onwenselijk zijn. Daar is geen sprake van, benadrukt een woordvoerder. Alleen de vergunningen van boeren die nodig zijn voor de aanleg van grote snelwegprojecten als de A27 gaan de ijskast in. Pas als er meer duidelijkheid is worden ze opnieuw behandeld.

Verbazing bij agrarisch adviseur

Agrarisch adviseur Addy Ruitenbeek noemt de gang van zaken uiterst bijzonder. Dat de provincie de vergunning wél van plan was in te trekken, bewees volgens hem dat alle betrokken partijen juist handelen. ,,Er wordt steeds gesproken over geitenpaadjes, maar daar is helemaal geen sprake van.”

Het nieuwste besluit werpt bovendien vragen op over de betrouwbaarheid van de overheid. ,,Deze boeren zijn benaderd door de overheid, hebben onderhandeld met de overheid. Alles is besproken en goedgekeurd. En nu wordt er door politieke druk een besluit ingenomen. Dat wekt verbazing.”

Een woordvoerder van de provincie benadrukt dat als een van de agrarische ondernemers in de problemen komt door dit besluit, de provincie dit wil oplossen.