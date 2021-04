Geen 500 demonstranten in Arnhem, maar 2000: Marcouch wil in gesprek met organisatie

Doorwerth krijgt begin juni weer een geldauto­maat, in de nieuwe winkel All you can give

25 april DOORWERTH - Doorwerth krijgt weer een nieuwe geldautomaat. Er komt een gele Geldmaat te staan in de winkel All you can give die deze week is geopend. Volgens Geldmaat, een samenwerkingsverband van ABN Amro, ING en de Rabobank, is het een apparaat waar je geld kan opnemen en storten vanaf begin juni beschikbaar.