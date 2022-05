Geen Bridge to Bridge-loop in nieuw jasje dit najaar, ook streep door ander hardloopevenement

De Airborne Freedom Run is de opvolger van de Bridge to Bridge-loop, die ieder jaar in september wordt gehouden. Het hardloopevenement geldt met duizenden deelnemers als een van de grootste uit de regio.

Dit jaar zou het evenement voor het eerst worden georganiseerd door topsportcentrum Papendal. Een nieuw parcours - dat leidt langs plekken die memoreren aan de Tweede Wereldoorlog - zou het hardloopevenement nieuw elan moeten geven. Hardlopers moeten daarvoor echter wachten tot 2023.

Tegenvallers

De organisatie kampt namelijk met een aantal tegenvallers, waaronder stijgende kosten en een gebrek aan personeel. Ook was het maar de vraag of alle vergunningen op tijd rond zouden zijn. Arjan de Vries, voorzitter van de Stichting Bridge to Bridge, zegt in een persverklaring dat alle opties de revue hebben gepasseerd. ,,Het uitstellen van dit evenement bleek de enige en juiste oplossing. Wij willen te allen tijde het vergunningstraject zorgvuldig ingaan om de flora en fauna op de route van de run te respecteren.”

De Airborne Freedom Trail gaat overigens wel door. ,,Deze is kleiner van opzet en is een bestaand concept waarin we niet al te veel wijzigingen in aan hebben gebracht”, aldus de Vries.

Geen toestemming Natuurmonumenten

Om het extra ingewikkeld te maken: De Airborne Run, die voor aankomende zondag in Renkum op de planning stond, gaat óók al niet door. De organisatie van die loop laat in een verklaring weten dat ze geen toestemming hebben gekregen van Natuurmonumenten om een hardloopevenement door de bossen van het Renkums Beekdal te houden. Het zou de derde editie worden van de Airborne Run, die eerder in 2019 en 2020 is gehouden. De organisatie en Natuurmonumenten waren niet bereikbaar voor een nadere toelichting.