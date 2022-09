Geen crisisplan voor barre winter zonder gas: ‘Het aantal mensen dat hier mee worstelt, groeit alleen nog maar’

Verschillende gemeenten in Duitsland bereiden zich al voor op noodscenario’s mocht het gas opraken. Zo hebben de Duitsers sporthallen aangewezen als centrale ‘warmtehallen’, waar mensen naartoe kunnen komen. In Bocholt wordt diesel opgeslagen om dergelijke plekken warm te kunnen houden. Bovendien hebben de Duitsers in Nederland aggregaten opgekocht die ze bij stroomuitval kunnen inzetten.

‘Niet realistisch’

In Nederland worden er geen van zulke voorzorgsmaatregelen genomen. ,,Er is wel over gesproken, maar op dit moment is besloten het nog even aan te kijken”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden.



Ook landelijk zijn er geen plannen in voorbereiding. Volgens een woordvoerder van minister van Energie Rob Jetten acht het ministerie het scenario waarbij er deze winter te weinig gas is, ‘niet realistisch’.