Geen fraude bij de zelfscankassa, maar met een stempel in het café: ‘De gigantische kater verminderde mijn schuldgevoel’

indebuurt.nl In dit giga penthouse in het hoogste woongebouw van Arnhem kijk je vanuit bad op de stad

In de gemeente Arnhem staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een penthouse in Toren van Gelre te koop en je hebt er waanzinnig uitzicht over Arnhem. Kijk je mee?