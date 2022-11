Geen openbaar toilet tegen wildplassen op Korenmarkt, Arnhem ziet meer in strenger toezicht

‘Airborne­tul­pen’ gaan de grond in; een bloem voor elke Brit die heeft gevochten in de Slag om Arnhem

ARNHEM - Leerlingen van het Montessori College aan de Utrechtseweg in Arnhem plantten dinsdag voor hun school tulpenbollen die komende lente ‘maroonrode’ bloemen zullen geven. Het is een verwijzing naar de kleur van de baretten die de parachutisten van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie droegen, toen zij in 1944 op dezelfde grond in bloedige gevechten verwikkeld raakten met Duitse troepen.

8:01