Geen Pampers meer maar wasbare luiers: Arnhemse raad wil van het afval dat luiers veroorzaken af

Toen D66-raadslid Suzan Kemperman net moeder was geworden, koos ze voor weggooiluiers. Net als de meeste ouders. ,,Ik schrok van de hoeveelheid restafval die we toen opeens hadden.” Na drie maanden is ze daarom overgestapt op wasbare luiers. ,,Daar zag ik eerst tegenop. Ik was bang dat we veel zouden moeten wassen. Maar dat valt mee. We hebben per week een was meer.”