Geen rotjes meer knallen om de zorg te ontlasten? ‘De consument trekt zich er weinig van aan’

Arnhems winkelcen­trum Presikhaaf brengt spartelbad van toen tot leven

29 oktober ARNHEM - De straatkunstenaars Rianne te Kaat en Maureen Kolhoff hebben hun best gedaan om het Arnhemse winkelcentrum Presikhaaf in deze lastige tijd van corona op te vrolijken. In hun driedimensionale tekening later ze de waterpret herleven van de populaire fontein met kinderbad uit vroeger tijden.